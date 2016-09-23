У Порошенко рассказали, почему не состоялась его встреча с Трампом

Об этом телеканал "112 Украина" сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев.

"Мы делали запрос на встречу с Клинтон и Трампом. Встречу (с Трампом, - ред.) не удалось реализовать из-за плотного графика", - сказал Елисеев.

Напомним, что в рамках визита в США Порошенко провел встречу с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Также был запрос на встречу президента Порошенко с Трампом. Издание Foreign Policy сообщало, что Трамп проигнорировал приглашение на встречу с президентом Украины Петром Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также Елисеев отметил, что президент провел ряд важных встреч по поводу инвестиций. Читайте такжеВ АП проинформировали, при каких условиях состоится встреча "нормандской четверки"

"В том числе мы ставили вопрос с американской стороной о новых кредитные гарантии со стороны США. Я бы напомнил о Новой Зеландии. Некоторые говорят, что это довольно экзотическая встреча, но опять таки там тоже есть широкий потенциал для привлечения инвестиций сотрудничества. И впервые за 20 лет там состоялась встреча президента с главой новозеландского правительства. Во время встречи президент активно продвигал инициативу украинской стороны о принятии на этой сессии Генеральной Ассамблеи резолюции Генассамблеи ООН о нарушении прав человека на территории Крыма", - сказал Елисеев.