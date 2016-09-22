Марчук о переговорах в Минске: Россия в истерику впадает, как только речь заходит о границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Марчук сообщил журналистам на брифинге в Верховной Раде.

"Все, что касается границы, Россия в истерику впадает, если только начинать говорить что-то о границе", - сообщил он.

"Российская сторона категорически против, и поэтому без участия России какой смысл в создании (пятой рабочей подгруппы по вопросам границы - УНИАН)", - сказал Марчук.

По его словам, украинская сторона уже 4-5 раз предлагала создать соответствующую подгруппу.

Марчук объяснил, что главным аргументом для создания такой подгруппы является тот факт, что для реализации наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ функций по наблюдению необходимо соблюдать условия, определенные в мандате миссии.

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"В предыдущих Минских соглашениях написано, что стороны обеспечивают свободный доступ СММ ОБСЕ ко всем территориям", - отметил Марчук. Он также напомнил, что на неподконтрольных территориях Донбасса наблюдаются серьезные ограничения деятельности наблюдателей со стороны боевиков.

«Мы предложили: дайте доступ ОБСЕ в зону границы в полтора-два километра. Пусть не мы выходим на границу, а чтобы СММ ОБСЕ имела доступ ко всей границе", - сказал представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности.

По его словам, важно, чтобы наблюдатели могли видеть и фиксировать все военные эшелоны, которые поступают с территории РФ на территорию Украины.