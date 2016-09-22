Геращенко прокомментировала заявление представителя ОБСЕ: закон о выборах на Донбассе в Минске не нарабатывается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга в парламенте.

"Украинская сторона очень серьезно работает над деэскалацией конфликта", - сказала депутат.

Она отметила, что в Минске "никакой закон о выборах не нарабатывается".

"В политической подгруппе речь идет только о модальности выборов и никакого компромисса ни по одной из модальностей не достигнуто", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что рабочая подгруппа по политическим вопросам обсуждает вопросы проведения выборов на Донбассе по формуле, предложенной министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. "В рабочей группе по политическим вопросам обсуждались модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО по так называемой "формуле Штайнмайера", а также вопросы амнистии", - заявил Сайдик.

Напомним, 27 января 2016 года представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматривать предоставление "особого статуса" временно оккупированным Россией территориям на Донбассе на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".

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"Голосование за Конституцию Украины должно быть жестко связано с одновременным принятием поправок в статьи 1 и 10 закона об особом статусе для предоставления особому статусу постоянной основы по "формуле Штайнмайера", - утверждал Грызлов.

Кроме того, по его убеждению, поправки в закон об особом статусе Донбасса должны быть согласованы в Трехсторонней контактной группе. При этом полномочия избранной на предстоящих выборах на Донбассе власти не должны быть прекращены в 2017 году.

По запросу УНИАН в отделе прессы посольства Федеративной Республики Германия в Украине сообщили, что предложение Штайнмайера касалась введения особого порядка самоуправления в Украине вместе с проведением местных выборов.

В посольстве ФРГ не отрицали, что Штайнмайер предлагал в рамках Минского процесса план по проведению местных выборов на Донбассе.

В то же время в посольстве не подтвердили, что речь шла о предоставлении "особого статуса" Донбассу на постоянной основе, а полномочия органов местной власти, избранных на возможных выборах, не должны быть прекращены в 2017 году.