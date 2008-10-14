Задержаны трое ровенчан, избившие российского военного под Севастополем

Сотрудники севастопольской милиции задержали троих строителей за нанесение тяжких телесных повреждений военнослужащему Российской армии.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в городе Севастополе, поздно вечером 28-летний Игорь, возвращаясь со службы домой в общежитие поселка Кача, был избит возле своего подъезда тремя пьяными мужчинами. Утром, по инициативе жены, он был доставлен в госпиталь Черноморского флота РФ без сознания в тяжелом состоянии. Врачи определили, что военный в коме.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали хулиганов, которыми оказались жители Ровенской области (недавно приехали в Севастополь работать строителями).

В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье 121 Уголовного кодекса Украины – «умышленное тяжкое телесное повреждение».