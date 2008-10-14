Луценко посчитал, сколько Балога налетал за счет бюджета (дополнено)

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обратить внимание на законность использования авиатранспорта главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я хотел бы порекомендовать Президенту обратить внимание на очень частые перелеты по всему миру на частном самолете, а также на «авиатакси» в Закарпатье (Виктора БАЛОГИ)», - сказал он.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в МИД Украины на выяснении находится обращение депутатов относительно десятков случаев таких перелетов с участием В.БАЛОГИ, в частности, 31 перелет с использованием самолетов государственного предприятия «Украина».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, есть информация, что эти перелеты осуществлялись по устным командам из Секретариата Президента.

«Речь идет об использовании служебного авиатранспорта», - сказал министр, добавив при этом, что государственное управление делами Секретариата Президента сейчас категорически отказывается информировать МВД относительно финансирования таких полетов В.БАЛОГИ.

В то же время, как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, МВД стало известно, что такие перелеты финансирует иностранная компания.

При этом он отметил, что если владельцем этой компании является В.БАЛОГА, то это не может повлечь негативных последствий, но если нет – то «это явные признаки коррупции».

Кроме того, он информировал, что 6 октября В.БАЛОГА был опрошен заместителем начальника ГУБОП МВД Украины, однако во время беседы он отказался дать показания по финансированию перелетов.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО сейчас относительно этих перелетов в ведомстве не возбуждены никакие дела, поскольку МВД сейчас находится на стадии сбора материалов, в то же время любые процессуальные решения будут приняты после ответа Интерпола относительно статуса иностранной компании, которая финансирует перелеты В.БАЛОГИ.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО противопоставил перелеты В.БАЛОГИ, законность финансирования которых на сегодняшний день вызывает сомнение, выговору, который вынес Президент Украины губернатору Винницкой области Александру ДОМБРОВСКОМУ за его участие в коллегии Министерства строительства и региональной политики без якобы согласования с Секретариатом Президента.

«Если причиной снятия «неугодного» губернатора, который не играет в политические игрища господина БАЛОГИ, становится несогласование командировки… я бы еще раз рекомендовал Секретариату Президента и главе государства обратить внимание на перелеты господина БАЛОГИ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.