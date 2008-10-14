Яценюк объяснил, чем его партия будет отличаться от "Бленд-а-меда"

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что пока рановато говорить о том, с какой политической силой он будет принимать участие в досрочных выборах в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Нужно дождаться, когда будут объявлены основные политические игроки, и после этого все увидят, кто с кем как идет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что принимать участие в досрочных выборах в ВР со своей политической силой он не сможет, поскольку она еще не создана.

А.ЯЦЕНЮК призвал прекратить разговоры о том, что кто-то готовит под него какие-то проекты.

«Проекты под меня никто не готовит. Я уже в таком состоянии, что сам способен приготовить любой проект. Во-вторых, я противник вообще проектов. Проекты – это, например, проект "Бленд-а-меда": сделает рекламу – очень хороший проект, быстро, эффективно и хорошие продажи будут. А если мы говорим о политической партии, то это не проект», - сказал А.ЯЦЕНЮК.