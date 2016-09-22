"Голос Украины" впервые опубликовала список депутатов-прогульщиков
11:41, 22 сентября 2016Политика
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Газета "Голос Украины" опубликовала список депутатов, которые отсутствовали на заседании Верховной Рады 21 сентября.
Скриншот с газеты "Голос Украины" / pravda.com.ua
Это первый случай, когда официальное издание публикует список прогульщиков, пишет Украинская правда.
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Список был сформирован на основе рейтингового голосования в парламенте по состоянию на 11:44:27 вторника.
В список вошли отсутствующие и те, кто не голосовал.
Как известно, 21 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий распорядился обнародовать на сайте парламента и в газете "Голос Украины" посещаемость депутатами заседания 21 сентября.
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