"Голос Украины" впервые опубликовала список депутатов-прогульщиков

Это первый случай, когда официальное издание публикует список прогульщиков, пишет Украинская правда.

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Список был сформирован на основе рейтингового голосования в парламенте по состоянию на 11:44:27 вторника.

В список вошли отсутствующие и те, кто не голосовал.

Как известно, 21 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий распорядился обнародовать на сайте парламента и в газете "Голос Украины" посещаемость депутатами заседания 21 сентября.