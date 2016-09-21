Деканоидзе: Мы задерживаем людей за тяжкие преступления, а суды их отпускают под залог
Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе прогнозирует, что по результатам переаттестации около 9% сотрудников органов внутренних дел будут уволены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Говоря о проблемах полиции, Деканоидзе подчеркнула, что Национальная полиция была создана всего лишь год назад, а полностью реформировать систему МВД за такой срок невозможно в условиях отсутствия необходимых средств.
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По словам Деканоидзе, низкое материально-техническое обеспечение делает профессию полицейского непопулярной. При этом глава полиции допустила, что по результатам переаттестации, которая закончится в конце сентября, около 9% сотрудников органов внутренних дел будут уволены в связи с несоответствием занимаемым должностям.
«Необходимо свое финансирование полиции. Как вы думаете, как долго международные доноры будут нас кормить? Недолго», - сказала Деканоидзе.
Также одной из проблем она назвала работу судебной системы.
«Мы задерживаем людей за тяжкие преступления, а суды их отпускают под залог. Это нормально? Необходимо единое реформирование всей правоохранительной системы, а не отдельной правоохранительной структуры. Но при этом мы должны понимать и то, что полиция сегодня - единственная структура в государстве, которая реформируется», - сказала Деканоидзе.
Она добавила, что необходимо в кратчайшее время принять новую и качественную законодательную базу, касающуюся работы полиции, а также увеличить полицейским зарплаты.
«Без мотивации полиция станет аморфной массой», - считает Деканоидзе.