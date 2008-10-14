Винницкий губернатор подал в отставку

Председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОГА сообщил сегодня на расширенном совещании.

По словам А.ДОМБРОВСКОГО, он считает невозможным дальнейшее пребывание в должности руководителя облгосадминистрации в связи с несогласием с той оценкой его работы, которая фактически дана в Указе Президента Украины об объявлении выговора за нарушение требований о согласовании с главой государства командировок председателей ОГА за пределы областей.

А.ДОМБРОВСКИЙ считает, что решение о выговоре является абсолютно безосновательным.

По словам губернатора, 23 сентября он принимал участие в заседании коллегии Министерства регионального развития и строительства, членом которой является. Обратившись в Секретариат Президента относительно согласования командировки в установленном порядке, А.ДОМБРОВСКИЙ не получил письменного ответа. Поскольку темы, которые рассматривались на коллегии, касались важных для области вопросов - дотаций на социально-экономическое развитие и концепции административно-территориальной реформы – А.ДОМБРОВСКИЙ согласовал свою поездку в телефонном режиме с одним из заместителей главы Секретариата Президента. Поэтому объявление ему выговора он считает проявлением давнего конфликта между ним и должностными лицами Секретариата, в основе которого не формальные, а принципиальные позиции.

А.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что область на протяжении последних трех лет демонстрировала государству пример политической стабильности и устойчивого развития, и не исключил, что именно это и было причиной напряженных отношений с некоторыми должностными лицами в Киеве.

А.ДОМБРОВСКИЙ убежден, что ситуация была просто использована для того, чтобы накануне выборов на его примере "поставить в строй всех региональных лидеров". Он отметил, что не поступался принципами за все годы пребывания у власти и не собирается делать этого сейчас.

"Я вынужден заявить, что не вижу возможности дальнейшего пребывания в должности председателя областной государственной администрации. Может это для кого-то шок, но когда все рвутся к власти, ДОМБРОВСКИЙ уходит из власти. Я откровенно говорю о своем несогласии с оценкой своей работы и работы Винницкой области, которая фактически дана в Указе Президента", - отметил он.

В завершение своего выступления губернатор Винницкой области поблагодарил свою команду за сотрудничество и в день Покрова Пресвятой Богородицы попросил заступничества для Винницкой земли.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Президент своим Указом объявил выговор председателю Винницкой ОГА А.ДОМБРОВСКОМУ за нарушение требований Указа от 11 февраля 2008 года «О служебных командировках в пределах Украины председателей местных государственных администраций».

Справка УНИАН. А.ДОМБРОВСКИЙ был назначен на должность губернатора Винницкой области в феврале 2005 года.