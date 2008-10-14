СБУ взяла под охрану членов ЦИК
13:06, 14 октября 2008Политика
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Сотрудники спецслужбы сейчас - в Центризбиркоме
|Владимир Шаповал
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет Украинская правда.
"В связи с тем, что на членов ЦИКа осуществляется давление посторонних лиц, в том числе насильственным способом им препятствуют в исполнении служебных обязанностей, председатель ЦИКа обратился к Управлению госохраны и СБУ с просьбой предоставить ему лично охрану и охрану членам ЦИК", – сказано в сообщении.
В связи с таким обращением СБУ предоставила охрану членам комиссии и ее председателю.
На данный момент сотрудники СБУ, которые осуществляют охрану, находятся в ЦИКе.
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