СБУ взяла под охрану членов ЦИК

Служба безопасности Украины предоставила охрану председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру Шаповалу и членам комиссии в связи с соответствующим обращением.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет Украинская правда.

"В связи с тем, что на членов ЦИКа осуществляется давление посторонних лиц, в том числе насильственным способом им препятствуют в исполнении служебных обязанностей, председатель ЦИКа обратился к Управлению госохраны и СБУ с просьбой предоставить ему лично охрану и охрану членам ЦИК", – сказано в сообщении.

В связи с таким обращением СБУ предоставила охрану членам комиссии и ее председателю.

На данный момент сотрудники СБУ, которые осуществляют охрану, находятся в ЦИКе.