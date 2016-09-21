В УКРОПе призвали устранить социальные перекосы в проекте госбюджета





Об этом сегодня во время обсуждения проекта государственного бюджета в Верховной Раде заявил глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП», народный депутат Тарас Батенко.

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«Проект документа содержит многочисленные социальные перекосы, которые могут привести к увеличению напряжения в обществе, а проблемы с финансированием отдельных отраслей, которые могут возникнуть в случае принятия бюджета в предложенном варианте, станут бомбой замедленного действия, заложенной под будущее Украины», – заявил Тарас Батенко.

По словам нардепа, повышение социальных стандартов на смешные 10% выглядит цинично на фоне радикального увеличения зарплат судей, которые с 2017 года будут получать в 50 раз больше рядовых граждан. Вряд ли общество положительно воспримет и увеличение финансирования генпрокуратуры и министерства внутренних дел в то время, когда льготы на лекарства и жилье для военнослужащих планируется отменить, добавил Тарас Батенко.

Нардеп также обратил внимание коллег на планы Кабмина относительно приостановки действия норм закона о научной и научно-технической деятельности и перекладывание финансирования образования и медицины на местные бюджеты. Последнее, по словам политика, может сорвать учебный процесс, в частности, в сельской местности.

Под вопросом также финансирование Фонда энергоэффективности и Дорожного фонда, на нужды которых планируется выделить в несколько раз меньше, чем необходимо.

По словам укроповца, представленный правительством документ сверстан с завышенными ожиданиями относительно доходов, ведь задекларированные источники поступлений от спецконфискации и добычи янтаря даже не подкреплены законом. Кроме того, доходы от приватизации остаются под вопросом вследствие зависимости от политической конъюнктуры.

«Украинское объединение патриотов» призывает правительство и Верховную Раду в процессе доработки и принятия бюджета соблюдать интересы украинских граждан, а не определенных заинтересованных и «нужных» лиц и органов власти», – отметил Тарас Батенко. Нардеп призвал членов правительства и парламентариев доработать проект госбюджета, прислушиваясь при этом к здравому смыслу, и не обращать внимания на партийную принадлежность тех, кто вносит те или иные предложения для улучшения сметы.