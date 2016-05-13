Председателем политсовета партии УКРОП станет народный депутат Тарас Батенко

Соответствующее решение было принято 13 мая в Киеве. За него проголосовали 23 из 31 члена политического совета УКРОПа. Избрание Тараса Батенко поддержал и Геннадий Корбан, который принимал участие в заседании через Skype-связь.

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Вопрос о переизбрании председателя политсовета был внесен на рассмотрение Денисом Борисенко, который временно исполнял эти функции с января 2016 года.

Решение об избрании Тараса Батенко вступит в силу после проведения 8-го съезда политической партии УКРОП, который, по решению политсовета, состоится 19 мая в Киеве. На нем будут выдвинуты кандидаты от партии для участия в промежуточных выборах в Верховную Раду Украины.

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Справка: Тарас Батенко родился 20 июня 1974 года в г. Львове. Народный депутат Украины VIII созыва. Кандидат политических наук. Член научного общества им. Т. Шевченко. Автор ряда книг, посвященных национально-освободительному движению Украины XIX-ХХ вв., возрождению Галичины и национальной Церкви, политзаключенным Богдану и Михаилу Гориням, Ивану Гелю. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко (исторический факультет, кафедра политологии). Автор политического портрета Владимира Путина, который содержит острую критику авторитарного режима в России. С полной биографией политика можно ознакомиться здесь.