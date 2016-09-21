В Раде представляют проект госбюджета-2017 (событие завершено)

Представление началось в 12.40.

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Кроме того, сегодня планируют, в частности, ратифицировать соглашение между Кабмином Украины и правительством Израиля по трудоустройству членов семей сотрудников дипломатического представительства или консульского учреждения, а также соглашение между Кабмином и правительством Польши о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год. Правительство заложило налоговые поступления в следующем году на уровне 588,024 млрд грн. В частности, налоги на доходы физических лиц и сборы составят 63,162 млрд грн, налог на прибыль предприятий - 57,280 млрд грн, рентная плата – 52,114 млрд грн, акцизный налог – 109,596 млрд грн.