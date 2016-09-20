МИД Польши: Проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, размещенном на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел не признает результаты парламентских выборов в Государственную Думу РФ, проведенных на территории Крымского полуострова, который на законных основаниях принадлежит Украине», - сообщается в документе.

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«Польша так же, как и международное сообщество, осудила незаконную аннексию Крыма Россией в марте 2014 года, эта позиция была подтверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262», - отмечают в ведомстве.

«Сохранение суверенитета Украины является важнейшим условием мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В связи с этим, выборы депутатов, представляющих оккупированные территории, ставит под сомнение легитимность выборов», - подчеркивает МИД Польши.

Кроме того, Польша полностью поддержала заявление наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ относительно предварительной оценки выборов, в частности, в связи с предвыборным периодом и организацией избирательной кампании.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и «Справедливая Россия» (6,17%).

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

Член комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Михаэль Галер заявил, что в Европарламенте не примут ни одного депутата Госдумы РФ, незаконно избранного на выборах во временно оккупированном Крыму.