Табачник увидел первые признаки «диктатуры Ющенко»

Народный депутат, член фракции Партии регинов Дмитрий ТАБАЧНИК считает нереальным проведение 7 декабря досрочных парламентских выборов.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

«О том, что выборы могут состоятся 7 декабря, может говорить только человек безграмотный», - сказал он.

Д.ТАБАЧНИК напомнил, что 11 октября, в связи с решением Окружного административного суда Киева, остановившего указ Президента о роспуске парламента, не состоялось заседание Центральной избирательной комиссии и не было положено начало избирательной кампании. «За 50 дней нереально провести избирательную кампанию», - сказал депутат.

Кроме того, Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что сам указ главы государства является незаконным, поскольку Конституция четко предусматривает, что досрочные выборы не могут быть объявлены, если Верховная Рада проработала меньше года. По словам народного депутата, таким образом, у Президента появляется право распустить парламент не раньше 23 ноября, поскольку именно год наз в этот день состоялось первое заседание парламента шестого созыва.

Также, подчеркнул Д.ТАБАЧНИК, Конституция на создание коалиции отводит месяц, а официально о распаде коалиции было объявлено председателем ВР 16 сентября. «Даже если отталкиваться от этой нормы, то право на роспуск Президент имеет не раньше 16 октября. Но Конституция и ЮЩЕНКО - вещи из разных миров», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Комментируя ситуацию, связанную с судебными заседаниями по поводу указа Президента о роспуске ВР, Д.ТАБАЧНИК отметил, что действия главы государства и Секретариата Президента свидетельствуют о намерении установить «диктатуру ЮЩЕНКО».

«Сегодня первые признаки диктатуры – сломать и подчинить себе всю судебную систему. Именно так поступали все диктаторы. Идет попытка запугать судей и заставить их танцевать под дудку Секретариата Президента», - сказал он.

При этом Д.ТАБАЧНИК отметил, что всем нужно помнить, что рано или поздно придется отвечать за незаконные действия.