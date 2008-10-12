Суд готовится отменить решение о приостановке указа Ющенко - БЮТ

Секретариат Президента Украины намерен возобновить попытки давления на Апелляционный административный суд Киева для рассмотрения и принятия решения об отмене судебного постановления о приостановлении указа Президента о роспуске Верховной Рады, заявляет народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Как сказал он сегодня корреспонденту УНИАН, в 7 часов утра представители СБУ привезли в помещение Апелляционного административного суда и.о. председателя суда Михаила МЕЖЕВИЧА. Кроме того, отметил депутат, в экстренном порядке были собраны работники канцелярии суда. «Полным ходом ведется подготовка к судебному заседанию», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Депутат заметил, что по информации, имеющейся у БЮТ, соответствующее заседание суда планируется провести после 12.00.

В.ПИСАРЕНКО также сообщил, что народные депутаты от БЮТ продолжают дежурить возле помещения суда. Сейчас там находятся 10 депутатов.

Как отметил В.ПИСАРЕНКО, пребывание депутатов возле суда связано с тем, что, согласно законодательству, апелляционный суд может рассмотреть апелляцию на решение не ранее, чем через 5 дней. Поэтому, по его словам, любые сегодняшние решения суда являются незаконными.

Также В.ПИСАРЕНКО подчеркнул, что суббота и воскресенье являются выходными днями и суд не принимает решений.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

В свою очередь, Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда Киева в Апелляционном административном суде столицы. Секретариат Президента просит суд отменить постановление, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более на обеспечение иска останавливать избирательный процесс.

БЮТ обвинил Секретариат Президента в давлении на суды для принятия решения о возобновлении указа о внеочередных выборах. По словам В.ПИСАРЕНКО, представители Секретариата Президента и СБУ 11 октября захватили апелляционный суд и требуют немедленного рассмотрения жалобы Секретариата Президента. Ранее, по словам депутата, сотрудники спецподразделения «Альфа» вывезли председателя админсуда Михаила МАРУЩАКА в неизвестном направлении.

В результате МВД усилило охрану здания Апелляционного административного суда Киева.