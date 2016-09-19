Гройсман: правительство защитит эстонского инвестора, который строит набережную в Затоке

Об этом премьер сказал в эфире ТСН.Тиждень на телеканале "1+1".

"Это наша работа и мы должны это делать, потому что если украинский и международный бизнес хочет инвестировать в Украину, моя задача как премьер-министра, чтобы эта инвестиция была успешной", - сказал Гройсман.

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По словам Гройсмана, до конца месяца будет создан офис сопровождения инвестиций и такие случаи, как в Затоке, будут в поле зрения этого офиса.

Премьер Гройсман считает, что в случае с Затокой полиция сработала эффективно, задержав всех, кто давил на инвестор, и суд вынес решение оставить их за решеткой.

"Мне не понравились эти "бройлеры" бритые, которые пытаются подменять закон. Спортсмены должны заниматься спортом, а не заниматься тем, чтобы блокировать органы власти. Это вызов всей правоохранительной системе. Я разговаривал с министром Аваковым, с руководителем Национальной полиции Деканоидзе. Это один из приоритетов – мы будем особенно нетерпимыми по отношению к разбоям, разбоя, рэкету", - заверил Владимир Гройсман.