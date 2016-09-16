НАБУ завершило проверку источников приобретения Лещенко квартиры в Киеве
Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.
«Учитывая общественный резонанс этой темы, директор НАБУ Артем Сытник сообщит о полученных результатах во время брифинга в понедельник, 19 сентября. Время и место проведения брифинга сообщим в течение ближайших 24 часов», - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, сегодня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что факт покупки Лещенко квартиры еще не внесен в ЕРДР, но проверка проведена.
6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.
7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".
Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.
10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.