НАБУ завершило проверку источников приобретения Лещенко квартиры в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

«Учитывая общественный резонанс этой темы, директор НАБУ Артем Сытник сообщит о полученных результатах во время брифинга в понедельник, 19 сентября. Время и место проведения брифинга сообщим в течение ближайших 24 часов», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что факт покупки Лещенко квартиры еще не внесен в ЕРДР, но проверка проведена.

6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.