Сюмар: Рада готовит запрет финансирования Россией СМИ в Украине

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявила председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает ТСН.

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"Если говорить о том, что было сделано, то Комитетом и народными депутатами были приняты законопроекты, которые выводят российский информпродукт из квот европейского, которые запрещают российские сериалы, которые пропагандируют государство-агрессора, которые вводят украинский язык в радиоэфир и это все форматы защиты. На самом деле реальная война всегда начинается с медиа войны", - сказала народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет за два года запретил трансляцию 73 российских телеканалов.