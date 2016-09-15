В ГПУ прокомментировали частичную отмену санкций против Януковичей и Клюева

Такое мнение начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк выразил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Произошло фактически не снятие санкций, а суд определил, по каким принципам Европейская комиссия должны избирать санкции. В отношении тех чиновников санкции, которые были определены в марте 2016 года, продолжают действовать. Суд определил, что избрание санкций в 2014 году произошло на основании письма ГПУ о начале проведения расследования в отношении определенных чиновников. Европейский суд указал, что нельзя выбирать санкции, пользуясь лишь сообщением о начале расследования. Но, в то время другого сообщения быть не могло, потому что уголовные производства только начинали расследование. На сегодняшний день суд сказал: "Нельзя избирать по сообщению о начале расследования". Но следующие санкции с 2015 года уже избирались по сообщениям ГПУ о результатах расследования", - сказал Горбатюк.

По его мнению, санкции в отношении отдельных чиновников свою миссию выполнили.

"Европейские санкции заключаются исключительно в блокировании средств за рубежом до момента, когда эти средства не будут арестованы следователями в ходе уголовного производства. Фактически, санкции в отношении отдельных чиновников свою миссию выполнили", - считает Горбатюк.

Он также сообщил, что ведется работа по заблокированным средствам чиновников на территории Украины.

"Работа постоянно ведется. На большое количество имущества, средств, недвижимости наложен арест практически каждого чиновника. Это выявление как недвижимости, так и изъятие ценностей, на которые накладывается арест. Это миллиардные суммы, если брать с определенными арестованными акциями, ценными бумагами и средствами на счетах", - сообщил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня Общий суд Европейского Союза признал неправомочным решение Евросоюза применить санкции против экс-президента Януковича, его сына Александра и экс-главы Администрации президента Клюева на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года, но правомочным - на период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года.