МИД России о запрете на вещание российских каналов в Украине

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что запрет на вещание российских каналов на территории Украины может негативно отразиться на российско-украинских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

В частности, он напомнил, что недавно Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины прекратил ретрансляцию «якобы неадаптированных к украинскому законодательству телеканалов, имеется в виду иностранных, и, в частности, ОРТ, РТР, РЕН-ТВ.

«В результате миллионы русских и украинцев в Украине были лишены возможности получать информацию на своем родном языке», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он уверен, что такой шаг украинских властей направлен на вытеснение русского языка из общественно-политической жизни страны, то же самое касается и русской культуры.

«Считаем, что дальнейшее попрание гуманитарных прав русского населения Украины, его дискриминация по языковому принципу не может не отразиться на всем комплексе российско-украинских отношений», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Он добавил, что в последнее время в адрес руководства РФ и МИД РФ поступают многочисленные обращения украинских общественных организаций и граждан "с глубокой озабоченностью в связи с ухудшением ситуации в этой сфере".

«Мы полностью разделяем глубокую обеспокоенность русскоговорящего населения Украины по вопросу ретрансляции российских телеканалов на ее территории. По нашему убеждению, такие шаги представляют собой нарушения соответствующих положений российско-украинских договоренностей о сотрудничестве СМИ двух стран и не отвечают добрососедским и дружественным отношениям наших стран», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО, добавив, что МИД РФ будет добиваться того, чтобы в Украине в соответствии с национальным и международным законодательством соблюдались демократические нормы при обеспечении конституционного права на свободный выбор источников информации.

Как сообщалось, Нацсовет своим решением от 1 октября обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к законодательству Украины телеканалов.