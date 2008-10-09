Яценюк призывает лидеров фракций определиться, «кому будем звонить»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл сегодняшнее пленарное заседание и пригласил лидеров фракций на консультации относительно повестки дня на завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, по окончании перерыва председатель ВР вошел в сессионный зал, но не смог занять свое место в президиуме, поскольку фракция БЮТ продолжала блокировать трибуну и президиум парламента.

Выступая с трибуны, председатель ВР отметил, что из сложившейся ситуации становится понятным, что «если нет законодательства, то у нас нет выборов».

По словам А.ЯЦЕНЮКА можно проводить выборы без изменений в законодательство, но тогда они будут явно неконституционными, и именно такими их признают все суды.

По словам председателя ВР, поскольку рассмотрение изменений в законодательство для проведения внеочередных выборов блокируется, необходимо вернуться к «вероятному политическому консенсусу на предмет проведения досрочных выборов».

«Вряд ли мы можем это решить исключительно на уровне руководителей фракций. Для того, чтобы решить вопрос по принятию внутреннего законодательства, и решить законным путем вопрос о проведении досрочных выборов, необходимо привлечь все политические силы, все руководство государства и поставить точку в этом вопросе», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он пригласил руководителей фракций к себе с тем, чтобы согласовать повестку дня на пятницу, и для того, чтобы определить, «кому будем звонить, и с кем вести переговоры на предмет продолжения-завершения работы Верховной Рады Украины».