Парубий назвал дату, когда Европарламент может рассмотреть вопрос о безвизовом режиме

Об этом в комментарии ТСН рассказал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который 14 сентября встретился с президентом Европарламента Мартином Шульцем.

По словам Парубия, Комитет Европарламента должен утвердить окончательную редакцию безвизового режима, и в первую сессионную неделю октября (3-6 октября) Европарламент может его рассмотреть и одобрить.

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"Мы с президентом (Мартином Шульцем) договорились, что он сделает все возможное, чтобы этот вопрос в первую пленарную неделю после Комитета попал на повестку дня и был принят Европейским парламентом. Я очень рассчитываю, что этот план удастся реализовать и я очень надеюсь, что совсем незадолго мы сможем быть свидетелями успешного и уже окончательного решения Европарламента", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение стало следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

5 сентября участники заседания Комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел не предоставили никаких возражений к докладу о предоставлении Украине безвизового режима.

13 сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.