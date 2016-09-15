Климкин надеется вместе с Джонсоном придать динамику процессу соблюдения обязательств по Будапештскому меморандуму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется вместе с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном придать динамику процессу соблюдения обязательств согласно Будапештскому меморандуму.
Об этом, как передает корреспондент УНИАН, Климкин заявил в Киеве на совместном брифинге с британским коллегой.
«Я очень благодарен Борису за последовательную позицию относительно необходимости соблюдения обязательств в контексте Будапештского меморандума. Я очень надеюсь, что мы вместе сможем придать этому формату особую динамику», - сказал Климкин.
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Министр также сообщил, что сегодня обсудил с Джонсоном вопрос о помощи Великобритании в реформировании таможенной системы Украины и «внедрении парламентских стандартов транспарентности».
Климкин поблагодарил главу МИД Великобритании за последовательную и четкую позицию по поддержке независимости и суверенитета Украины.
Он также отметил, что Великобритания помогает Украине в развитии стратегических коммуникаций «и главное в борьбе с российской пропагандой».