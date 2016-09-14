Глава Херсонского облсовета Путилов сложил с себя полномочия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путилов публично заявил на заседании президиума совета.

В своем заявлении Путилов уточнил, что делает это для прекращения напряженности в областном совете и недопущения дальнейшей дестабилизации ситуации в области.

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Напомним, депутатский корпус областного совета инициировал отставку Путилова еще в пятницу, 9 сентября. Однако глава совета отказался вносить вопрос о собственной отставке в повестку дня, после чего депутаты решили без него провести заседание сессии и 38 голосами (всего в совете 64 депутата - УНИАН) проголосовал за снятие Путилова с должности председателя облсовета.

Вчера Херсонский окружной административный суд по иску Путилова приостановил это решение совета, однако уже сегодня Путилов заявил о добровольном сложении с себя полномочий.