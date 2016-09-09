Депутаты Херсонского облсовета отправили в отставку его главу Путилова
18:00, 09 сентября 2016Политика
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Большинством голосов депутаты Херсонского областного совета проголосовали за отставку с поста его председателя Андрея Путилова. Голосование было тайным.
Андрей Путилов / Фото volex.in.ua
Об этом сообщает Gazeta.ua.
По итогам тайного голосования за отставку Андрея Путилова с должности председателя Херсонского облсовета проголосовали 38 депутатов. Всего в голосовании принял участие 41 депутат областного совета из 64-х.
Как отмечает издание, ранее Путилов покинул сессию облсовета.
В зале продолжили работу представители 6-ти из 7-ми фракций совета: "Батькивщина", "Радикальная партия", "Оппозиционный блок", "Самопомощь", "Наш край" и "Укроп".
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