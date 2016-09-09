Депутаты Херсонского облсовета отправили в отставку его главу Путилова

Об этом сообщает Gazeta.ua.

По итогам тайного голосования за отставку Андрея Путилова с должности председателя Херсонского облсовета проголосовали 38 депутатов. Всего в голосовании принял участие 41 депутат областного совета из 64-х.

Как отмечает издание, ранее Путилов покинул сессию облсовета.

В зале продолжили работу представители 6-ти из 7-ми фракций совета: "Батькивщина", "Радикальная партия", "Оппозиционный блок", "Самопомощь", "Наш край" и "Укроп".