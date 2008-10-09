БЮТ решит, оставаться ли Тимошенко премьер-министром

БЮТ рассмотрит вопрос о пребывании лидера блока Юлии Тимошенко на должности премьер-министра после появления указа Президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады шестого созыва.

Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады, член БЮТ Николай Томенко в эфире "5 канала", отвечая на вопрос, продолжит ли Тимошенко выполнение обязанностей премьера после объявления Президента о роспуске парламента.

"Трудный вопрос... После появления указа, если выборы стартуют – мы соберемся нашей командой и будем анализировать, - отметил Томенко. - Ведь как премьеру работать? Если у нее нет абсолютно никаких рычагов, она ни на что не влияет и она будет отвечать за ситуацию, которой никто не занимается... Возможно, мы примем и радикальное решение - нельзя же отвечать за то, на что ты не влияешь".

Вице-спикер отметил, что ему стыдно за действия президента: "Я смотрю телевидение, честно говоря, мне стыдно за страну и президента... Британский премьер-министр предлагает, как спасти страну от финансового кризиса, президент российский – как спасти, американцы – уже неделю воюют, что им делать. Все страны воюют, а наш президент устраивает выборы и едет в Италию", - объяснил он.

Вместе с тем на вопрос, что же делает украинский премьер, Томенко сказал: "Премьер-министр, к сожалению, сейчас ничего сделать не может. Так как полномочия относительно доллара, финансов – исключительно у Нацбанка, Президента, СНБО".

Вице-спикер заявил, что "наша позиция такова" - в случае обострения ситуации на рынке обращаться к президенту и Партии регионов, "которая поддержала президента на досрочные выборы".

"Верховной Рады уже не будет, мы не сможем уже принять закон и подрегулировать бюджет, не можем подстраховать ситуацию на рынке, правительство уже ничего не может сделать без Верховной Рады – все, пожалуйста, в очередь к тем, кто организовал досрочные выборы, к президенту", - цитирует Украинская правда.