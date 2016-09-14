У Авакова прокомментировали открытие дела против него

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Мне неизвестно, о каком деле говорил генпрокурор. Я не знаю, почему это главное событие дня. Все должны осознавать, что все равны перед законом и министр в том числе. Министр Аваков - также гражданин Украины. По любому заявлению дело вносится в ЕРДР. Прокуратура должна будет внести это дело в ЕРДР. Никакой сенсации и ничего экстраординарного не произошло. Я могу успокоить и российскую пропаганду, которая с самого утра чуть ли не ликует, и ту часть украинского политикума, которая сегодня будет пытаться махать флагами. Никаких проблем я не вижу", - сказал Шкиряк.

Читайте такжеМинистр внутренних дел Румынии подал в отставку из-за коррупционного скандалаОн добавил, что Аваков продолжит работу на посту министра.

"Министр внутренних дел будет оставаться на своей должности", - отметил Шкиряк.

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил об открытии уголовного производства против министра внутренних дел Арсена Авакова после обращения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Ранее Шабунин заявил, что Аваков не сообщил о конфликте интересов в расследовании относительно народного депутата Игоря Котвицкого, которое ведет МВД, что и стало основанием для просьбы назначить служебное расследование относительно чиновника. Котвицкого подозревают в том, что он вывел в офшор 40 миллионов долларов. Другой нардеп Сергей Лещенко тогда заявил, что в этом также замешан Аваков, который, в свою очередь, обвинения опроверг.