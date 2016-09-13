Порошенко рассказал, сколько из военного бюджета необходимо выделить на оборону

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Ключевая позиция, которую мы должны обеспечить этим проектом государственного бюджета, - 5% ВПП должны быть зафиксированы на расходы обороны и безопасности», - подчеркнул Порошенко.

«В этом году я буду более внимательно смотреть на выполнение еще одного решения Совета национальной безопасности и обороны – чтобы 3% из этих 5% были направлены исключительно на оборону. Хочу подчеркнуть, что общая цифра финансирования составляет 129 млрд грн», - сказал президент.

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Глава государства подчеркнул, что процесс формирования новой армии, новых Вооруженных сил остается его главным приоритетом.

По словам президента, также приоритетом является наведение порядка внутри страны, и должны быть профинансированы Министерство внутренних дел совместно с Национальной полицией, Национальная гвардия.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что Совет нацбезопасности и обороны сегодня утвердит военный бюджет на 2017 год.

«Сейчас из Днепра я возвращаюсь на заседание СНБО, будем утверждать военный бюджет на 2017 год, и там будет 5% (от ВВП – УНИАН), я надеюсь, 129 млрд грн, которые пойдут на сектор обороны и безопасности», - сказал Порошенко.