Люксембург призывает Россию повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Ассельборн сказал в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Я убежден, что, несмотря на все сложности, необходимо выйти из тупика по Минским договоренностям. Очевидно, на данный момент статус выполнения этих договоренностей неудовлетворителен. Мы призываем Россию осуществить свое влияние на Донбасс и, безусловно, Украина должна выполнять свои обязательства, в частности, провести местные выборы на Донбассе», - сказал Ассельборн.

Читайте также"Нужные" законы в обмен на безопасность: Кремль заговорил о новой пошаговой "дорожной карте" по ДонбассуКроме того, он отметил, что работа в «нормандском формате» позволит «объединить усилия» для достижения этой цели.

«Санкции не являются самоцелью. Я по-прежнему выступаю за гибкий подход, поступательный подход в том, что касается Минских договоренностей. Я надеюсь, что вскоре они будут полностью выполнены», - добавил глава МИД Люксембурга.

Как сообщал УНИАН, в Минских соглашениях предусмотрено проведение выборов на неконтролируемой части Донбасса по украинскому законодательству. Однако пророссийские боевики хотят провести выборы без украинских политических партий и без украинских СМИ, также они требуют, чтобы подсчетом голосов избирателей занимались их представители, а не ЦИК Украины.