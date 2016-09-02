Госдеп: США давят на РФ ради Минских соглашений, а не ради демонстрации силы

Об этом заявил координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниел Фрид в интервью российскому изданию Meduza.

"Мы очень ждем того дня, когда (Минские, - ред.) соглашения будут выполнены и режим санкций можно будет снять. Цель санкций именно в том, чтобы защитить суверенитет Украины и ее право самостоятельно определять свое будущее. И совсем не в том, чтобы показать силу ради собственного успокоения или навредить России просто ради того, чтобы навредить", - пояснил дипломат.

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"Война была бы более кровопролитной, бои - более длительными. В конце концов, без санкций не было бы никаких Минских соглашений - то есть не было бы рамок для политического урегулирования кризиса. В чем эффект санкций менее очевиден. Например, добиться от России соблюдения Минских соглашений пока не получилось. Надеюсь, что все-таки получится", - сказал Фрид.

"Санкции не столько навредили российской экономике, сколько обнажили ее уязвимые стороны. И они разрабатывались именно с таким расчетом - мы их придумывали не для того, чтобы нанести России непоправимый ущерб; расчет был в том, чтобы России стало выгодно сесть за стол переговоров", - заявил сотрудник Госдепа.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Минфин США внес в санкционные списки, составленных в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины, фамилии еще 17 человек и названия 20 компаний, в частности, компании-подрядчики по строительству Керченского моста, а также чиновников и представителей силовых структур с временно оккупированного Крыма, представителей боевиков на Донбассе.