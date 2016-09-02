Госдеп: США давят на РФ ради Минских соглашений, а не ради демонстрации силы
В Госдепартаменте США рассказали, что целью санкций, введенных против России, являются соблюдение Минских соглашений, без которых война на Донбассе была бы более кровопролитной.
Об этом заявил координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниел Фрид в интервью российскому изданию Meduza.
"Мы очень ждем того дня, когда (Минские, - ред.) соглашения будут выполнены и режим санкций можно будет снять. Цель санкций именно в том, чтобы защитить суверенитет Украины и ее право самостоятельно определять свое будущее. И совсем не в том, чтобы показать силу ради собственного успокоения или навредить России просто ради того, чтобы навредить", - пояснил дипломат.
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"Война была бы более кровопролитной, бои - более длительными. В конце концов, без санкций не было бы никаких Минских соглашений - то есть не было бы рамок для политического урегулирования кризиса. В чем эффект санкций менее очевиден. Например, добиться от России соблюдения Минских соглашений пока не получилось. Надеюсь, что все-таки получится", - сказал Фрид.
"Санкции не столько навредили российской экономике, сколько обнажили ее уязвимые стороны. И они разрабатывались именно с таким расчетом - мы их придумывали не для того, чтобы нанести России непоправимый ущерб; расчет был в том, чтобы России стало выгодно сесть за стол переговоров", - заявил сотрудник Госдепа.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября Минфин США внес в санкционные списки, составленных в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины, фамилии еще 17 человек и названия 20 компаний, в частности, компании-подрядчики по строительству Керченского моста, а также чиновников и представителей силовых структур с временно оккупированного Крыма, представителей боевиков на Донбассе.