Порошенко рассказал, чем отличается освобожденный Донбасс от оккупированного

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии вручения ключей от квартир военнослужащим в Днепре.

«Мы должны были продемонстрировать и демонстрируем кардинальное различие между тем, что происходит на оккупированных территориях, – безработица почти 80%, издевательства над людьми, людьми пожилого возраста, беспорядок в больницах, детских садах», – отметил он.

«На освобожденной территории мы делаем максимум возможного для того, чтобы восстановить мирную жизнь украинского Донбасса», – подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Порошенко начал свой визит в Днепропетровскую область, где он запланировал вручение ключей от новых квартир военнослужащим, участие в открытии нового детского сада в поселке Юбилейный, а также посещение музея АТО.