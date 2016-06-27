На Генассамблее ООН вновь поднимут вопрос о наказании виновных в катастрофе МН17 - Ельченко

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью LB.ua.

«Я думаю, что в течении осени будут опубликованы уже все отчеты, которые были обещаны. Мы тогда снова сядем здесь в Нью-Йорке и посмотрим, что будем делать дальше. Я думаю, что в рамках следующей сессии Генассамблеи, то есть с сентября этого года, мы снова будем этим вопросом заниматься», - сказал Ельченко.

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Дипломат сообщил, что в основном все переговоры по этому вопросу ведутся в столицах задействованных стран.

«Мы регулярно здесь проводим беседы по этому вопросу, например, с постпредом Голландии, постпредом Малайзии, Австралии, все они придерживаются позиции - мы должны получить какое-то мнение из столиц, после этого мы сделаем второй шаг здесь в ООН», - сказал он.

Ельченко считает, что возможность создания международного трибунала над виновниками авиакатастрофы через ООН имеет низкие шансы, однако остается в повестке дня.

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«Насколько я знаю, идея о создании международного трибунала не исключается, она есть в повестке дня. Другое дело, что нам чтобы принять такую резолюцию в Генеральной Ассамблее надо очень серьезно поработать, поскольку для этого требуется две трети голосов. И более того, даже если такая резолюция будет одобрена, она не будет обязательной для выполнения. То есть в идеале нужна резолюция Совета Безопасности. Но можно совершенно четко предсказать результат - такой как был год назад (когда Россия была единственной кто голосовал против и заблокировал решение СБ - ред.), тогда была сделана первая такая попытка. Но даже при этом мы не отказываемся от идеи. Торпедируя идею образования международного трибунала, Россия не только скрывает преступников от наказания, но и четко указывает на заказчика этого ужасного теракта», - сказал он.

При этом Ельченко отверг возможность сознательного затягивания нидерландской стороной процесса проведения следствия по уголовному делу.

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«У Нидерландов существует устоявшаяся и незаангажированная судебная правоохранительная система - то есть они не могут опубликовать любую информацию до того, как она не прошла все этапы рассмотрения и не получила подтверждения в соответствии со стандартами их национального законодательства. А этого еще не произошло. Поэтому я еще в прошлом году слышал, что решение не будет раньше конца этого года. У нас почему-то в прессе прозвучало и все подхватили, что вот в марте-мае уже будут опубликованы доклады экспертов. Эксперты это одно, а уголовное расследование - это другое. Они с самого начала говорили, что это займет гораздо больше времени, чем расследование обычных преступлений, поскольку фактически следователи должны работать с доказательствами и людьми с более пяти стран. Увы, но это так», - сказал посол.

Кроме того, Ельченко напомнил, что в подобном случае с Ливией - когда ее обвинили в подрыве самолета над Шотландией, подготовительные процессы перед вынесением вопроса в суд заняли несколько лет.