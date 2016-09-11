Большинство крымских татар не будут голосовать на российских выборах - Умеров
Большинство крымских татар не будут принимать участия в выборах в Государственную думу России, которые состоятся 18 сентября.
Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, которого недавно выпустили из психической больницы, сообщает Громадське.
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«Однозначно большинство крымских татар участвовать в выборах не будут. Мы их к этому призываем. Организация выборов на оккупированных территориях приведет к тому, что выборы по всей РФ придется признавать недействительными. А это огромные затраты», — сказал Умеров.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что Украине нужно требовать признания нелегитимности всей новоизбранной Госдумы РФ.
Подробнее читайте на УНИАН: http://www.unian.ua/politics/1514519-chubarov-ukrajina-povinna-vimagati-viznannya-nelegitimnoyu-vsieji-derjdumi-rf.html