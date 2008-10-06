Фракция БЮТ подписала заявление о восстановлении демкоалиции

Фракция БЮТ заявляет, что категорически выступает против внеочередных парламентских выборов и считает, что стремление их провести любой ценой является безответственным шагом и преступлением против всей страны и ее граждан.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении фракции БЮТ в ответ на обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к депутатам Верховной Рады, «все неправдивые заявления о якобы создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко с фракциями Партии регионов и коммунистов оказались обыкновенным мифом».

Фракция БЮТ в полном составе подписала заявление о восстановлении демократической коалиции. Две трети фракции блока “Наша Украина - Народная самооборона” также готовы немедленно возобновить деятельность демократической коалиции, говорится в заявлении.

Для окончательного решения фракции НУ-НС о возвращении к демократической коалиции нужно лишь одно – ответственное решение Президента В.ЮЩЕНКО, отмечают в БЮТ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО в обращении к депутатам Верховной Рады отметил, что назначит досрочные выборы, если политические силы не создадут коалиции в парламенте VI созыва.

По его словам, начиная с 2 сентября, страна стала свидетелем фактического союза бывших «непримиримых» оппонентов. "Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов и Коммунистическая партия согласованно голосовали, перераспределяя властные полномочия в своих интересах. Но напрасными оказались надежды, что так называемое новое большинство с таким же рвением возьмется за решение проблем общества", - отметил Президент. В конечном итоге, подчеркнул он, объединение БЮТ и Партии регионов так и не было скреплено подписями. "Не вижу в этом ничего странного. Очевидно, личные властные амбиции лидеров двух политических сил не позволили им прийти к согласию", считает В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что он на стороне тех избирателей, которые хотели бы восстановления демократической коалиции. В то же время, по мнению Президента, "невооруженным глазом видно, что усилия Блока Юлии Тимошенко по возвращению к демократическому формату большинства ни что иное, как политический ход для сохранения властных полномочий и не имеют целью создание действенной коалиции, которая бы объединилась вокруг национальных приоритетов".

Несмотря на это, отметил Президент в обращении к депутатам, он дал еще один шанс для формирования парламентского большинства. "Повторяю, готов воспринять любую коалицию, образованную в соответствии с требованиями Конституции. Время проходит, его критически мало. Каждый день промедление стоит стране слишком дорого", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.