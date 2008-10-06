Яценюк: нужно исчерпать все условия, чтобы досрочных выборов не было

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что нужно «исчерпать все условия для того, чтобы досрочных выборов не было», а в случае, если они все же состоятся, то «нужно сделать все, чтобы их достойно провести».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал, отвечая на вопрос украинских журналистов, которые освещают работу Международной политической конференции, которая началась 6 октября во французском городе Эвиане.

«Я понимаю, что досрочные выборы - это не самый лучший выход, после них вряд ли политическая картина в Украине изменится», - сказал спикер. «Но нужно исчерпать все условия для того, чтобы досрочных выборов не было. Если же они состоятся, то нужно сделать все, чтобы их достойно провести», - сказал А.ЯЦЕНЮК. «Хотя есть надежда на то, что они гипотетически могут не состояться», - добавил он.

Председатель Верховной Рады отметил, что украинская демократия является молодой. По его мнению, именно отсутствие единства украинской политической элиты «создает основную политическую нестабильность». «Если политики возьмутся за ум, то внешний авторитет Украины будет совсем другой», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его мнению, он не связан с очередностью досрочных выборов. Это, сказал председатель парламента, «связано только с тем, что на персональном уровне идут постоянные конфликты, которые негативно отражаются на авторитете государства».

А.ЯЦЕНЮК сегодня принял участие в Международной политической конференции, которая проходит в городе Эвиан (Франция).