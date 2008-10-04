Из Польши "вытрясли" визу для украинского писателя

Польша выдаст визу писателю Тарасу ПРОХАСЬКО и будет пытаться и далее выполнять визовые договоренности с Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе посольства Украины в Польше, об этом заявил 3 октября заместитель государственного секретаря МИД Польши Анджей КРЕМЕР во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

По словам польского высокопоставленного чиновника, такая ситуация является недопустимой и не должна повторяться в будущем, по этому факту проводится служебное расследование, а на виновное лицо будет наложено дисциплинарное взыскание.

А.КРЕМЕР заверил, что соответствующая виза Т.ПРОХАСЬКО будет выдана в ближайшее время.

В ходе встречи К.ЕЛИСЕЕВ обратил внимание польской стороны на многочисленные факты нарушения положений Соглашения об упрощении визового режима и отметил необходимость их неуклонного соблюдения.

В свою очередь, заместитель Государственного секретаря МИД РП заверил в намерениях польской стороны выполнять соответствующие договоренности в визовой сфере в полном объеме.

А.КРЕМЕР также поинформировал о решении Министерства иностранных дел Польши об усилении консульского присутствия в Украине, в частности открытие новых консульских учреждений в Винницу, Ивано-Франковске и Севастополе, а также открытия дополнительных помещений в консульском учреждении во Львове.

Стороны договорились ускорить работу с целью обеспечения приобретения действия Соглашения о местном пограничном движении между Украиной и Польшей, которая бы учитывала интересы значительной части жителей пограничных регионов Украины.

А.КРЕМЕР также поддержал необходимость безотлагательного установления диалога между Украиной и ЕС относительно условий внедрения безвизового режима поездок граждан.

Как сообщали украинские СМИ, 2 октября стало известно, что консульство Польши во Львове отказало предоставить визу Т.ПРОХАСЬКО, приглашенному на международный форум литераторов.