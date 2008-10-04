Ющенко подписал соглашение с Россией о реадмиссии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 585-VІ “О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о реадмиссии”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о реадмиссии.

Соглашение было подписано 22 декабря 2006 года в Киеве.

Соглашение направлено на создание правовых условий, необходимых для координации и сотрудничества нашего государства в вопросах предупреждения и противодействие незаконной миграции, а также торговли людьми на территории Украины и Российской Федерации.

Задачей является принятие положений о порядке осуществления реадмиссии между сторонами, что позволит осуществлять совместные мероприятия по предупреждению, прекращению и раскрытию правонарушений, связанных с нелегальной миграцией.

Соглашение предусматривает комплекс мер по предупреждению, прекращению и раскрытию правонарушений, связанных с нелегальной миграцией. В связи с этим компетентными органами, на которые возлагаются полномочия, являются Министерство внутренних дел (центральный компетентный орган) и Администрация Государственной пограничной службы Украины.