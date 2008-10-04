Сегодня Ющенко едет в Хмельницкую и Черновицкую области

4 октября с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочую поездку в Хмельницкую и Черновицкую области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В селе Пилявцы Хмельницкой области В.Ющенко примет участие в мероприятиях, посвященных 360-летию Пилявецкой битвы. В рамках поездки Президент также ознакомится с музейной экспозицией памяти жертв Голодомора 1932–33 годов в пгт Меджибож Летичевского района.

В рамках поездки в Черновицкую область, в Черновцах Президент Украины будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных 600-летию первого письменного упоминания об этом городе. Глава государства также вручит государственные награды работникам предприятий, учреждений и организаций Черновцов.