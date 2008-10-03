Лавринович: есть все правовые основания для роспуска парламента

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что есть все правовые основания для роспуска Верховной Рады шестого созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя председателя ВР, об этом он заявил в интервью журналу «Главред».

«Есть все правовые основания для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время, он напомнил, что в соответствии с Конституцией полномочия народных депутатов Украины и Верховной Рады прекращаются в день открытия первого пленарного заседания новоизбранного состава парламента.

«После указа (Президента о роспуске ВР – УНИАН) парламент будет работать до момента собрания новоизбранного состава. В первый день, когда соберется на первое пленарное заседание новоизбранный состав, прекратятся полномочия этого созыва», – отметил первый заместитель председателя ВР.

Вместе с тем он выразил сомнения в эффективной работе парламента в такой ситуации. «Не знаю, сможем ли мы после указа согласовывать позиции и продуктивно работать не только в комитетах парламента, но и в сессионном зале парламента для принятия законов», - отметил политик, добавив, что, кроме правовой составляющей, здесь следует учитывать “реальные обстоятельства политические”.

Отвечая на вопрос, как выйти из ситуации, не нарушая закон, если в случае проведения досрочных выборов не выполняется предусмотренная законодательством норма относительно наличия реестра избирателей, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Придется вносить изменения в закон, поскольку реестр не готов».