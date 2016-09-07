Рада передумала голосовать сегодня за обращение к Конгрессу США насчет санкций против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, парламент решил сегодня не голосовать за обращение к Палате представителей Конгресса США о начале рассмотрения законопроекта № 5094 «Акт стабильности и демократии в Украине».

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Это связано с тем, что фракция Радикальной партии отказалась голосовать за соответствующее постановление, настаивая на необходимости общего обращения к Конгрессу США о поддержке Украины, не указывая на конкретный законопроект.

В своем выступлении председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что обращение в отношении конкретного законопроекта Конгресс США может расценить «как внешний диктат».

Поэтому парламент поддержал предложение перенести рассмотрение документа. За это решение проголосовали 232 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На своей странице в Facebook народный депутат от БПП Вадим Денисенко рассказал о позициях, которые были в отложенном "Акте стабильности и демократии".

По его словам, суть этого акта, который хотят принять в США, сводится к трем позициям:

1. Санкции США не будут отменены до полного восстановления границы Украиной.

2. Санкции не отменяются до полного выполнения Минских соглашений.

3. Этот акт предусматривает санкции против третьих лиц и государств за нарушения режима санкций.

"Проще говоря, американцы жестко подвешивают не только россиян, но и ЕС, Турцию и т.д. Обращение парламент решил перенести потому Ляшко, чьи голоса сегодня критические для прохождения законов (несколько десятков депутатов в польской Крынице) захотел, чтобы в это обращение мы вплели будапештский меморандум. То, что этот меморандум сюда не клеится понимает любой. То, что этот Акт является суперважным для нас можно и не говорить. Дело в том, что в случае шаткой позиции ЕС в отношении санкций против россиян, американцы страхуются своим законом. И европейцы как третьи лица вынуждены будут выбирать между бизнесом в РФ и санкциями США. Почему Ляшко сделал то, что он сделал? Вариантов ответа два - идиотическими пиар или работа против Украины", - считает депутат.