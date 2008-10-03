Криль уверен, что на пути в коалицию БЮТ сделал лишь полдела

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что “Наша Украина - Народная самооборона” и БЮТ для возобновления коалиции должны принять законопроекты, указанные в соглашении о демократической коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Отмена антиконституционных законопроектов, совместно принятых БЮТ и Партией регионов, – это лишь полдела в возобновлении единства демократических сил», - отметил И.КРИЛЬ.

По его мнению, сейчас НУ-НС и БЮТ обязаны предпринять следующий шаг: принять законопроекты, указанные в соглашении о демократической коалиции, прошедшие первое чтение в парламенте.

Лидер “Единого Центра” напомнил, что речь идет о 4 законопроектах: о внесении изменений в Закон «О статусе народного депутата Украины»; о внесении изменений в Закон «О местных государственных администрациях»; о внесении изменений в Закон «О местном самоуправлении» (в части расширения полномочий и повышения ответственности органов местного самоуправления); пересмотр Закона «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства».

«Мы особо настаиваем на принятии последнего законопроекта, ведь в СМИ постоянно обсуждают риск возобновления коррупционных тендерных схем по инициативе КРУ. Необходимо раз и навсегда дать ответ на этот вопрос», - отметил И.КРИЛЬ.

По его мнению, такой шаг даст обществу четкий сигнал, что для политических сил, создающих коалицию, приоритетом является не удовлетворение собственных амбиций, не распределение должностей, а выполнение своих предвыборных обещаний и обеспечение развития страны.