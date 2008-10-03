В НУ-НС готовят бунт против Кириленко?

Член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КАТЕРИНЧУК считает, что соглашение о создании коалиции может подписать заместитель лидера фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ, если это откажется сделать председатель фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил сегодня в интервью журналистам.

«Согласно регламенту, подписать коалиционное соглашение может либо председатель фракции, либо его заместитель», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, в два часа начнется заседание фракции НУ-НС, на котором все депутаты смогут высказать свою точку зрения относительно политических событий – роспуска Верховной Рады или создания новой коалиции.

Н.КАТЕРИНЧУК выразил мнение, что на сегодняшний день необходимо снять тему принятия постановления относительно Грузии, поскольку эта тема не должна разъединять парламент.