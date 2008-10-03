У Винского говорят, что «аварийный» самолет Президента был исправен

Министерство транспорта и связи Украины заявляет, что самолет Ту-134, на котором вчера Президент Виктор ЮЩЕНКО должен был лететь во Львов, был исправным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра транспорта Александр ДАВЫДОВ сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Комиссия продолжает работу, но то, что касается технического состояния, на которое ссылался экипаж, не подтверждается. Все поверки после того, как самолет был поставлен на место стоянки, комиссия приступила к работе и начала проверять все агрегаты, на которые указал экипаж, – все они оказались исправными», - сказал А.ДАВЫДОВ.

Заместитель министра также утверждает, что самолет Ил-62, который готовился для визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву, не мог быть резервным для других полетов.

По его словам, грубым нарушением подготовки этого борта для полета правительственной делегации является отсутствие резервного самолета.

«Не было резервного самолета для правительственного борта. Это является грубым нарушением всех основных требований и правил для выполнения литерных рейсов. Этот самолет не мог быть резервным для вылета Президента, и он не считался резервным бортом», - подчеркнул он.

А.ДАВЫДОВ также отметил, что ответственность за этот инцидент должно нести руководство авиакомпании и Госуправление делами.

Замминистра подчеркнул, что в ситуации, когда три самолета оказались занятыми, для резерва должны были быть готовы другие самолеты, в частности, ими могли быть Ан-74 и Як-40, которыми позже и вылетели в Москву сопровождающие премьер-министра лица.

«Это самолеты, которые должны были быть в резерве на всякий случай», - отметил А.ДАВЫДОВ, подчеркнув, что самолеты в резерве оставлены не были, и пришлось довольно долго собирать их экипажи.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 октября, самолет Президента Виктора ЮЩЕНКО, на котором он должен был лететь во Львов, осуществил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".

По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, посадка произошла из-за технических неисправностей самолета. Президент пересел на резервный самолет Ил-62 и отправился во Львов с рабочей поездкой.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент вылетел во Львов на самолете, который предназначался для ее полета в Москву. В столицу России премьер отправилась чартерным авиарейсом.

В то же время в Секретариате Президента опровергли заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что В.ЮЩЕНКО якобы забрал у нее самолет.

Руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК заявила, что по канонам безопасности на вылет Президента всегда готовят два самолета – основной и резервный. Президент после аварийной посадки вылетел во Львов именно на своем резервном самолете, сказала она.

Л.МУДРАК также напомнила, что Государственное управление делами имеет пять самолетов, которые обслуживают высшее руководство государства: Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Министерства транспорта и связи Виктория ЯКОВЛЕВА подтвердила, что Президенту отдали самолет, который готовили для визита премьер-министра в Москву.

“Когда едут первые лица государства, для них есть определенные самолеты. Когда летит Президент, готовится еще резервный самолет. Сегодня в самолете Президента обнаружили неисправности, и дали ему резервный самолет. Этот резервный самолет и оказался тем самолетом, на котором должна была ехать ТИМОШЕНКО в Москву. Почему не хватает самолетов для высших должностных лиц, – это вопрос к Государственному управлению делами, а не к нам”, - сказала В.ЯКОВЛЕВА.