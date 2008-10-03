Ющенко поздравил учителей с праздником

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил школьных учителей, преподавателей профессионально-технических и высших учебных заведений, профессоров с профессиональным праздником - Днем работников образования.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении главы государства к педагогам.

Президент отметил, что уделяет первоочередное внимание росту образовательного уровня народа, модернизации национальной школы, повышению благосостояния учителей и преподавателей.

По его словам, сегодня уже можно говорить о первых конкретных успехах, которых мы достигли за последние годы. Совершенствуются содержание, формы и методы обучения, внедряются современные педагогические и информационные технологии; Украина присоединилась к Болонскому процессу, сделав евроинтеграцию отечественной высшей школы необратимой; объемы расходов из государственного бюджета на образование имеют устойчивую тенденцию к росту; последовательно повышается размер заработной платы педагогических и научно-педагогических работников, стипендий для студентов и тому подобное.

По мнению В.ЮЩЕНКО, важнейшим достижением в этом году стало внедрение внешнего независимого оценивания знаний выпускников общеобразовательных учебных заведений. Эта амбициозная, общественно значимая и масштабная реформа имеет стратегическое значение для обеспечения равного и справедливого доступа граждан к качественному образованию, убежден он.

По словам Президента, перед Украиной стоит не менее важная задача – улучшить материальное и социальное состояние учителя, который является ключевой фигурой в образовании. Его миссия уникальна - творить личность, гражданина и патриота, воспитывать сознательного украинца с европейским взглядом на мир.

В.ЮЩЕНКО отметил, что особое внимание государства будет обращено на сельские школы как главную просветительскую и культурную ячейку села. “Мы должны полностью завершить их компьютеризацию, комплектацию педагогическими кадрами и привести в надлежащее состояние хозяйственно-бытовые условия”, - отметил он.

Кроме того, Президент считает, что “присоединение Украины к Болонскому процессу требует от нас усиленного внимания и особой ответственности. Достижение европейских стандартов в высшем образовании станет важным и реальным шагом в интеграции Украины в Евросоюз”.

При этом он выразил уверенность, что педагоги и в дальнейшем с “верой, энтузиазмом и на уровне требований времени будут совершенствовать учебно-воспитательные процессы, обеспечивать надлежащие условия развития и творческой самореализации каждого юного гражданина нашей страны”.

В.ЮЩЕНКО пожелал работникам образования крепкого здоровья, счастья, мира и добра, новых успехов на просветительской ниве.