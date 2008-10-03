Путин: рука Москвы - в рабочих мозолях

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН называет беспочвенными и смешными обвинения в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о сотрудничестве с Кремлем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО в Москве.

«Нечего комментировать… На мой взгляд, это выглядит смешно, комично», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, он в первый раз услышал об этом из СМИ, в том числе и о причастности Ю.ТИМОШЕНКО к отравлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что эта ситуация «была бы действительно смешной, если бы не было так грустно».

«Нам очень жаль, что у нашего соседа – большой европейской страны с 45 млн. населением - ни как не прекращаются внутриполитические процессы, которые не позволяют нам выстраивать долгосрочные экономические отношения», - подчеркнул премьер РФ.

В.ПУТИН отметил, что во время переговоров постоянно возникает вопрос: «Как будет дальше?».

По его словам, Россия заинтересована, чтобы такая ситуация в Украине быстрее закончилась. «Мы в этом кровно заинтересованы и будем всячески способствовать, если от нас что-то зависит», - сказал В.ПУТИН, добавив, что сегодняшние договоренности - лучшее доказательство того, что Россия стремится к стабильным отношениям.

В то же время, он назвал высказывание о причастности «руки Москвы» к событиям в Украине лишь известным штампом.

«Рука Москвы – в рабочих мозолях, потому что это рука российского народа, трудолюбивого, и за многие столетия своего существования подтвердившего, что Россия - это надежный партнер, страна, которая выстраивает отношения со своими соседями на долгосрочной основе», - подчеркнул В.ПУТИН, добавив, что воспринимает Украину «как руку друга».