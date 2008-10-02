Россия и Украина согласовали меморандум по газу

Россия и Украина согласовали межправительственный меморандум о сотрудничестве в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Москве пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ.

По его словам, меморандум был согласован в ходе сегодняшней встречи премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Как отметил пресс-секретарь, документ ляжет в основу будущего соглашения о поставках природного газа в Украину, в котором будут согласованы все детали условий поставок газа.

Д.ПЕСКОВ сообщил, что в ходе переговоров В.ПУТИН отметил, что Украина и Россия в двухсторонних отношениях сталкивается с проблемами в политической сфере, но, тем не менее, в экономической сфере сотрудничество идет успешно.

В.ПУТИН подчеркнул, что товарооборот между странами растет значительными темпами – за последний год он превысил 25 млрд. долл.

Также Д.ПЕСКОВ сообщил, что в ходе переговоров стороны уделили большое внимание вопросу торгово-экономического сотрудничества в контексте вступления России в ВТО.

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина намерена всемерно поддерживать вступление России в ВТО и оказывать ей в этом содействие.

Также в ходе беседы были обсуждены вопросы транзита газа через территорию Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО, по словам Д.ПЕСКОВА, подчеркнула, что европейские страны заинтересованы в бесперебойных поставках газа.