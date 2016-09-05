Если президентом станет Клинтон: экс-посол США в РФ прокомментировал возможность поставок Украине оружия

Об этом Макфол сообщил в интервью изданию "Апостроф".

Он подчеркнул, что если Хилари Клинтон станет президентом США, то Вашингтон формально пересмотрит всю внешнюю политику, включая вопросы России и Украины.

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Также Майкл Макфол уверен, что тема поставок летального вооружения Украине будет поднята, но он не знает, как будет решен данный вопрос. Он добавил, что команда президента США Барака Обамы очень активно обсуждала данный вопрос, однако он сам решил не поставлять летальное вооружение Украине.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина вскоре получит часть военной помощи от США, вопрос о летальном вооружении еще не закрыт.