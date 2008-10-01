Яценюк назвал условие создания коалиции за 15 минут

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что новая коалиция, кроме подписания коалиционного соглашения, должна также определиться с позицией относительно ряда заветированных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе пленарного заседания парламента.

В частности, по словам Председателя ВР, необходимо отменить все акты законодательства, за которые проголосовали фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов и были заветированы Президентом.

Также, по мнению Председателя ВР, необходимо принять решение о неподдержании во втором чтении двух проектов законов - о государственной службе и о всеукраинском референдуме.

«И третье, самое необходимое: подписать коалиционное соглашение, подать его на рассмотрение парламента и объявить о создании коалиции», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил, что если есть желание создать коалицию, то для этого хватит и 15 минут, если нет – то и в течение 15 дней невозможно будет ее создать.