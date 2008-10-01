Регионал рассказал, в чем боятся признаться БЮТ и НУ-НС

Фракции Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина – Народная самооборона» боятся признаться в том, что «толкают страну на новые выборы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил на заседании парламента.

По его словам, ««помаранчевые» фракции доработались до такого состояния, что сегодня вместе работать не могут и боятся признаться только в одном - что они толкают нашу страну на новые выборы».

Депутат отметил, что сегодня на совещании лидеров фракции представители БЮТ и НУ-НС задавали друг другу вопросы типа: «Так мы сформировали повестку дня или не сформировали?».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что в течение уже четырех недель фракции Партии регионов и БЮТ формируют повестку дня, и парламент эффективно работает по ней, «потому что все законопроекты голосуются».

По его словам, это происходит потому, что фракции Партии регионов и БЮТ отказались от «политических аспектов в этой работе, и это приносит только пользу и Верховной Раде, и нашему государству».